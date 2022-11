Prognose Büromarkt zeigt sich überraschend robust

Der Büromarkt kommt bisher bisher ohne gravierende Spuren durch die Krisen. Auf dem Investmentmarkt zeichnet sich allerdings eine Trendwende ab.

Hohe Nachfrage, steigende Mieten, moderater Leerstand: Der Büromarkt habe sich mehrerer Krisen zum Trotz in diesem Jahr „erstaunlich resistent gezeigt“, sagt Alexander Fieback, Büroexperte beim Beratungsunternehmen Bulwiengesa. Eigentlich sei nur am Investmentmarkt eine deutliche Veränderung zu bemerken. Und mehrere Faktoren dürften dafür sorgen, dass zumindest an bestimmten Standorten auch in den kommenden Jahren kein extremer Einbruch zu befürchten ist.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen