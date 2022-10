Projektentwicklung Garbe Immobilien-Projekte startet mit zwei neuen Kollegen in Frankfurt

Der Projektentwickler sieht viel Potenzial in der Rhein-Main-Region. Mithilfe des neuen Führungspersonals soll ökologisches und soziales Bauen vorangetrieben werden.

Neues Büro in Frankfurt: Frank übernimmt die Leitung des Projektmanagements, Stepan die Projektentwicklung und Akquisition. Quelle: Garbe Immobilien-Projekte, Urheber: Daniel Sumesgutner Thomas Frank und Monika Stepan

Garbe Immobilien-Projekte hat einen zusätzlichen Standort in Frankfurt am Main eröffnet. Dort verstärkt sich der Projektentwickler in der Geschäftsleitung mit Monika Stepan (42) und Thomas Frank (56). Während Stepan die Projektentwicklung und Akquisition im Raum Rhein-Main leitet, übernimmt ihr Kollege Frank die Leitung des Projektmanagements.

„Wir sehen sehr viel Potenzial in der Rhein-Main-Region und wollen ökologisches und soziales Bauen vorantreiben“, sagt Frank, der vor seinem Wechsel zu Garbe in der Geschäftsführung des Mannheimer Projektentwicklers Fay Projects den Bereich Technik geleitet hat. Stepan war zuvor bei JLL in Tschechien, Düsseldorf und Frankfurt als Director Office Leasing tätig.

