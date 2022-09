Projektentwicklung Gerch erweitert Führungsspitze um vier Prokuristen

Der Projektentwickler weitet sein Führungsteam aus, um besser für die Zukunft aufgestellt zu sein. Interne Organisationsabläufe werden konsolidiert.

Der Düsseldorfer Projektentwickler Gerch wächst – und in der Folge auch die Führungsspitze: Anja Danelsing, Benjamin Beckers, Henning Nelles und Robin Steigerwald erhalten Einzelprokura und werden das Unternehmen in ihren jeweiligen Funktionen nach außen auch rechtlich vertreten. „Mit dem neuen Führungsteam schaffen wir die Voraussetzungen, um in den kommenden Jahren weitere komplexe und großvolumige Projektentwicklungen erfolgreich zu realisieren“, sagt Gerch-CEO Mathias Düsterdick.

