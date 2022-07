Projektentwicklung Gerch vergibt weiteren Großauftrag für The Q

Eine Arbeitsgemeinschaft soll die Gebäudehülle des ehemaligen Quelle-Versandzentrums sanieren. In den kommenden Monaten wird ein weiteres Leistungspaket vergeben.

Der Düsseldorfer Projektentwickler Gerch kommt mit der Entwicklung des ehemaligen Quelle-Versandzentrums in Nürnberg zu einer gemischt genutzten Immobilie voran. Vor Kurzem wurde der Auftrag für die Sanierung der Gebäudehülle an Wayss & Freytag Ingenieurbau sowie Zech Roh- und SF-Bau vergeben. Er hat ein Volumen von 30 Millionen Euro und ist das zweite große Leistungspaket, das an die Arbeitsgemeinschaft geht. Insgesamt veranschlagt Gerch für das große Revitalisierungsprojekt ein Investitionsvolumen von 700 Millionen Euro.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen