Projektentwicklung Kai-Uwe Ludwig geht mit Blackster unter die Unternehmer

Unternehmerischer Wille bringt Ludwig zu Blackster Real Estate. Das Unternehmen bündelt die Immobilienaktivitäten von Blackster Capital.

Ludwig beteiligt sich als geschäftsführender Gesellschafter am Projektentwickler Blackster Real Estate. Quelle: privat Kai-Uwe Ludwig

Der Ex-Vorstand und Deutschlandchef des österreichischen Projektentwicklers 6B47, Kai-Uwe Ludwig (53), beteiligt sich als geschäftsführender Gesellschafter am Projektentwickler Blackster Real Estate. Die in diesem Jahr gegründete Gesellschaft mit Sitz in Starnberg bündelt die Immobilienaktivitäten von Blackster Capital, einem Investor und Dienstleister für alternative Investments in den Bereichen Private Equity, Venture Capital und eben Immobilien. Gründer von Blackster Capital und Co-Geschäftsführer bei Blackster Real Estate ist Ulrich Clemm.

