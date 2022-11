Projektentwicklung So lassen sich erfolgreiche Quartiere entwickeln

Quartiere werden über einen langen Zeitraum realisiert. Wie ein solches Projekt gelingen kann, haben die Teilnehmern der Tagung Erfolgsfaktor Quartier erörtert.

Quartieren wird großes Potenzial zugesprochen. Sie sollen durch ihren Nutzungsmix zum Beispiel ein ganzes Viertel aufwerten und beleben, vor allem den Pkw-Verkehr in Städten reduzieren sowie einen relevanten Beitrag zu einem klimaneutralen Betrieb von Gebäuden leisten. Soweit die Theorie.

In der Praxis sieht es meist so aus, dass sich die Planungen von Quartieren über einige Jahre ziehen, sich Widerstand bei Politik und Anwohnern regt und mittlerweile auch gestiegene Zinsen und Baukosten die Umsetzung erschweren. Wie lassen sich in dieser Gemengelage Kompromisse finden und Pläne umsetzen?

