Proptechs Deshalb setzt sich trotz aller Unsicherheiten der Aufwärtstrend fort

Immobilien-Start-ups müssen wohl nicht mit einer langen Durststrecke rechnen. Bis zum Jahresende könnte in die jungen Unternehmen dennoch mehr als eine Milliarde Euro fließen.

Unsichere Zeiten, weniger Wagniskapital: Trotzdem hofft Sarah Maria Schlesinger, dass in diesem Jahr noch mehr als eine Milliarde Euro in Proptechs aus dem deutschsprachigen Raum fließt. Quelle: Imago Immobilien-Start-ups

Ihren Einsatz beim Thema Digitalisierung hat die Immobilienbranche verschlafen. Doch unter anderem Proptechs sorgen seit einiger Zeit als Ideen- und Impulsgeber dafür, dass die digitale Transformation Fahrt aufnimmt. Immerhin ist die Zahl dieser Immobilien-Start-ups in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen – und ebenso das Kapital, das in Aufbau und Produkte der jungen Unternehmen geflossen ist. In den ersten zwei Monaten dieses Jahres sammelten die rund 650 Proptechs im deutschsprachigen Raum laut Blackprintpartners bereits 550 Millionen Euro ein. 2021 waren es insgesamt 666 Millionen Euro.

