Proptechs Zwischen Überlebensmodus und Einhornphantasien

Im ersten Halbjahr 2022 sind gut 621 Millionen Euro in deutsche Proptechs geflossen. Das Gros der Finanzierungsrunden ging jedoch vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine über die Bühne, seitdem ist das Klima rauer geworden.

Panel und Publikum auf der Real Proptech Conference 2022 in Frankfurt. Quelle: Blackprintpartners Blick auf die Bühne

Es ist ein Rekord, der jedoch nicht über das raue Klima hinwegtäuschen kann: Proptechs haben im ersten Halbjahr 2022 mit 621 Millionen Euro eine Rekordsumme an Anschub- und Wachstumsfinanzierungen eingesammelt. Das ist fast ein Viertel mehr als im gesamten Vorjahr. Doch „die Megarunden wurden im Januar und Februar getätigt“ und damit vor dem Ausbruch des Ukrainekriegs, sagte Lukas Linn, Scouting & Investment Manager bei Blackprint, am gestrigen Donnerstag auf der Real Proptech Conference. „Im zweiten Quartal ist die Kurve abgeflacht.“ Und auch in der zweiten Jahreshälfte setzt sich diese Entwicklung fort: Das Investitionsgeschehen „nimmt tendenziell etwas ab“.

