Rick Mädel: „Irgendjemand wird vorlaufen und den Preis zahlen“

Die Konkurrenz um Grundstücke für Logistikimmobilien ist enorm, die Preise steigen und steigen. „Es gibt keine Fläche, die nicht gekauft wird“, sagt Rick Mädel, Gesellschafter von Brownfield24, einer Vermittlungsplattform für brachliegende Gewerbe- und Industrieareale, sogenannte Brownfields.

Wollen Investoren ein Brownfield kaufen, sollten sie sich früh mit den Besonderheiten des Areals auseinandersetzen, rät Rick Mädel, Gesellschafter von Brownfield24. Quelle: Brownfield24 Rick Mädel

Beim Verkaufsprozess von Brownfields rückt laut Rick Mädel die Bewertung in den Hintergrund. Es gehe bei einer Kaufentscheidung vielmehr um die Frage, ob sich die hohen Preise für Grundstückskauf und Entwicklung der Immobilie in absehbarer Zeit auf die Mieten umlegen lassen. Der Brownfield24-Gesellschafter rechnet deshalb damit, dass sie für erstklassige Logistikimmobilien an begehrten Standorten in den kommenden fünf Jahren deutlich steigen – nämlich um 20 bis 30 Prozent.

