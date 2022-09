Sale-and-lease-back Nische mit Wachstumspotenzial

Das Neugeschäft beim Immobilienleasing ist in den vergangenen beiden Jahren gesunken. Dennoch sehen Experten Vorteile in diesem Geschäftsmodell.

Edmond de Rothschild hat Lagerhallen und Bürogebäude erworben und sie an den ursprünglichen Eigentümer vermietet. Urheber: Marcel Ellenberg, Quelle: Ruhr Real Sale-and-lease-back-Transaktion in Gladbeck

Sie sind zumindest in Deutschland und Europa eine absolute Nische – können aber eine lukrative Alternative zu klassischen Immobilien-Investitionen sein: Sale-and-lease-back-Transaktionen. Während Unternehmen durch den Verkauf ihrer Immobilien an Liquidität gelangen, sichern sich die Käufer langfristige Mieteinnahmen und haben vergleichsweise wenig Arbeit mit den Immobilien.

Erst am vergangenen Freitag verkündete Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management den Abschluss einer solchen Transaktion: Das Investmenthaus hat dem Oberflächenhersteller Surteco zwei Lagerhallen und ein Bürogebäude in Gladbeck abgekauft und sie langfristig wieder an die Firma zurückvermietet.

