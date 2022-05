Stadtplanung Mieter und Eigentümer arbeiten gemeinsam an neuen Innenstadt-Konzepten

Neue Konzepte für die Innenstädte sollen unter anderem die Handelslagen aufwerten. Einige Beispiele gibt es bereits, doch nicht überall stoßen sie auf Resonanz.

Wie sieht die Zukunft der Innenstädte aus? Im Schatten der Pandemie und eines boomenden Onlinehandels wollen Eigentümer und Mieter von Geschäftshäusern in großen Städten wie Köln nun gemeinsam an neuen Konzepten für die City arbeiten. Es gehe um die Frage: „Wo haben wir trotz gelegentlich unterschiedlicher Interessenslage gemeinsame Ziele“, sagte Eva Herr, Leiterin des Planungsamts der Stadt Köln, in einer Diskussionsrunde auf der Messe für Stadt- und Projektentwicklung Polis Convention. Es müsse gemeinsam daran gearbeitet werden, Handelslagen aufzuwerten und eventuell mit weiteren Angeboten zu verknüpfen, „die zum Teil die Stadt schafft“.

