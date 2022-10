Teilverkauf und Immobilienrente Dieses Potenzial hat die Nische für institutionelle Investoren

Experten sehen bei Teilverkauf und Immobilienverrentung derzeit ein Ankaufspotenzial von etwa 308 Milliarden Euro. Das wird aus verschiedenen Gründen allerdings bei weitem nicht erreicht. Anbieter dieser Modelle rechnen mit einem zunehmenden Interesse institutioneller Investoren.

Verrentungs- oder Teilverkaufsmodelle sollen Senioren finanzielle Unabhängigkeit ermöglichen. Anbieter sehen Investitionschancen auch für institutionelle Investoren. Quelle: Imago Eigenheim

Rund die Hälfte aller Wohneinheiten in Deutschland sind für professionelle Investoren nicht zugänglich. Sie kommen erst gar nicht auf den Markt, weil die Eigentümer sie selbst nutzen. Außerdem lockt das vergleichsweise niedrige Investment in eine Villa, das Einfamilienhaus oder die Eigentumswohnung in der Regel keinen professionellen Kapitalanleger. Es braucht dafür große Portfolios.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen