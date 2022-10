Transaktion Arbireo Capital erwirbt B&B-Hotel in Cuxhaven

Verglichen mit dem Frühjahr sind die Investments in Hotels im dritten Quartal etwas gestiegen. Für Arbireo ist es der zweite Ankauf innerhalb weniger Wochen.

Der Investmentmanager Arbireo Capital hat im Auftrag eines Family Offices ein Hotel in Cuxhaven erworben. Die 2021 fertiggestellte Immobilie mit 101 Zimmern ist für 20 Jahre an den Betreiber B&B verpachtet. Verkäufer ist die Projektgemeinschaft Köhler & Brandt. Es ist für Arbireo Capital der zweite Ankauf eines Hotels innerhalb weniger Wochen. Mitte September hatte das Unternehmen ebenfalls für ein Family Office ein an B&B verpachtetes Objekt in Ravensburg erworben.

