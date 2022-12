Transaktionsberater BGA Invest verstärkt sich mit Gregor Rahmel für Wohnimmobilien-Akquise

BGA Invest macht Rahmel zum Leiter Akquisition im Bereich Wohnen. Zu seinen Aufgaben gehört der Ausbau des Transaktionsgeschäfts.

Rahmel leitet den Bereich Akquisition für die Assetklasse Wohnimmobilien. Quelle: BGA Invest GmbH Gregor Rahmel

Die bundesweit tätige Transaktionsberatung BGA Invest holt Gregor Rahmel als Leiter Akquisition für die Assetklasse Wohnimmobilien an Bord. Der 52-Jährige soll sich um den weiteren Ausbau des Transaktionsgeschäfts im Bereich Wohnen kümmern. Das teilte das Unternehmen mit Sitz in Grünwald bei München mit. Rahmel wird demnach private und institutionelle Investoren wie Family Offices und Kommunen zur aktuellen Marktlage und bei regulatorischen Fragen in Bezug auf ESG-Anforderungen an Gebäude beraten. Zu seinen Aufgaben gehört es außerdem, Transaktionsprozesse zu begleiten und revisionssicher abzuwickeln.

