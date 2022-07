Umfrage Experten: Inflation steigert das Interesse an Immobilien

Immobilienexperten zufolge nimmt die Bedeutung von Investments in Immobilien zu. Auch die Pandemie halten sie für einen Treiber.

Die hohe Inflation befeuert das Interesse an Häusern und Wohnungen in Deutschland. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter Immobilienexperten, die der Asset- und Investmentmanager Wealthcap vorgenommen hat. Demnach hält die Hälfte der Befragten eine zunehmende Bedeutung von Investments in Steine und Beton für eher wahrscheinlich, knapp ein Fünftel für sehr wahrscheinlich. Auch die nach wie vor spürbaren Folgen der Pandemie dürften nach Meinung von insgesamt 60 Prozent der Fachleute für ein zunehmendes Interesse an Gebäuden sorgen.

