US-Immobilienmärkte Was für und gegen ein Investment jenseits des Atlantiks spricht

Ein Investment in den USA könnte nach Ansicht einiger Brachenvertreter lohnen. Es gibt jedoch einige Risikofaktoren, die beachtet werden müssen.

Nach Einschätzung von Immobilienexperten könnte sich für Investoren ein Blick auf die Wohn- und Logistikmärkte in den USA lohnen. Für ein Investment sprächen die traditionell große Transparenz und höhere Renditen, aber auch der Ukraine-Krieg dürfte dort weniger Auswirkungen haben als auf die Märkte in Europa, meint etwa Sebastian Schneider, Lead Portfolio Manager Real Estate bei der DWS, in einem Webinar über aktuelle Trends auf dem US-Immobilienmarkt für deutsche Investoren. Ein Unsicherheitsfaktor sei allerdings die Inflation, die mit 7,5 Prozent im Januar deutlich über der in Deutschland mit 4,9 Prozent lag.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen