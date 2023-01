Warenhäuser Welche Kaufhäuser in den Innenstädten überleben und welche nicht

Waren- und Kaufhäuser kämpfen vielerorts um ihre Existenz. Es sind neue Nutzungskonzepte nötig, doch ein Teilsegment der Kaufhäuser scheint krisenresistent zu sein.

Die angeschlagene Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof wird zahlreiche Standorte schließen. Auch andernorts müssen Eigentümer neue Konzepte für die Immobilien finden. (Foto: Imago/Steffen Schellhorn) Galeria Karstadt Kaufhof

Die Zukunft von Deutschlands letzter großer Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof ist ungewiss. Bereits zum zweiten Mal will sich der Konzern in einem Schutzschirmverfahren sanieren. Mindestens 40 seiner verbliebenen 131 Kaufhäuser droht das Aus.

Dass der Konzern von einer Krise in die nächste rutscht, zeigt: Konkurrenz unter anderem durch den boomenden Onlinehandel, Energiekrise, Inflation und drohende Rezession setzten das Konzept der Warenhäuser unter Druck. Werden sie in Zukunft in den Innenstädten sogar überflüssig sein? Und wie gehen Eigentümer und Investoren mit dieser Situation um?

