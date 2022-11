Wissenschaftsparks ESPG will in den nächsten Monaten 130 Millionen Euro investieren und plant weitere Ankäufe

Diok Real Estate setzt mit neuem Namen seinen Fokus nun verstärkt auf Science Parks. Bis Anfang 2030 sind zwei neue Deal-Abschlüsse geplant.

Die strategische Ausrichtung ist jetzt auch am Namen erkennbar: Das Kölner Immobilienunternehmen Diok Real Estate heißt seit kurzem European Science Park Group (ESPG). Anstatt auf Gewerbeimmobilien allgemein legt die AG nun den Fokus auf das Investment in Wissenschaftsparks. „Wir wollen Platz für Innovationen bieten“, sagt ESPG-Vorstand Ralf Nöcker. Es gehe darum, den Mieter mit seinen Nutzungsanforderungen in den Mittelpunkt zu stellen und dafür die passende Immobilie anzubieten.

