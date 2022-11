Wohngebäudesanierung Pelletheizungen geraten ins Abseits

Neue Richtlinien des BMWK schränken die Fördermöglichkeiten für Biomasseanlagen ein. Der Zubau an Holzheizungen dürfte dadurch gebremst werden.

Die Förderung von Pelletheizungen könnte künftig mit schärferen Vorgaben verbunden werden. Quelle: Imago/blickwinkel/McPHOTO/A. Schauhuber Pellets

Für Bauwillige und Eigentümer dürfte es ab Januar 2023 schwieriger werden, sich den Einbau von Biomasseheizungen in Wohngebäuden fördern zu lassen. Das geht aus drei Richtlinienentwürfen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) für die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) hervor. Werden sie in der vorliegenden Fassung umgesetzt, wird vor allem der Heizungstausch hin zu Pellet- und anderen Holzheizungen an Attraktivität verlieren.

