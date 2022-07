Wohnimmobilien Das sind die Vor- und Nachteile von Indexmieten

Experten rechnen damit, dass die Zahl der Verträge mit Indexmieten steigt. Vermieter erhoffen sich dadurch eine bessere Transparenz, vor allem in Städten mit umstrittenen Mietspiegeln.

Indexmietverträge werden häufig in Städten mit angespanntem Wohnungsmarkt abgeschlossen. Quelle: dpa Hamburg

Dass die SPD einen vermehrten Einsatz von Indexmieten zum Schutz von Mietern fordert, erstaunt. Aber noch 2018 setzte sich die Partei für das Koppeln der Mieten an die Inflationsrate ein. So sollten über dieses Instrument, das bis zu seiner Einführung im Zuge der Mietrechtsreform im privaten Wohnungsmarkt 2001 ausschließlich Gewerbeimmobilien vorbehalten war, vor allem in Metropolen wie Frankfurt und München die Mieten nicht zu stark steigen.

