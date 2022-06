Wohnimmobilien Die Rosinenpicker haben einen Vorteil

Professionelle Investoren kaufen gerne möglichst große Wohnungsportfolios. Doch es kann sich auszahlen, genau hinzuschauen und gegebenenfalls auszusortieren, findet Sascha Hertach, Vorstandsmitglied bei Arbireo Capital.

Hertach ist Vorstandsmitglied von Arbireo Capital. Quelle: Arbireo Capital Sascha Hertach

Wohnimmobilien in Deutschland sind für viele professionelle Investoren derzeit das Asset der Wahl. Das Rekordtransaktionsvolumen von 49,8 Milliarden Euro am deutschen Wohnimmobilienmarkt (JLL) im vergangenen Jahr spricht eine deutliche Sprache – selbst wenn man den Anteil von 23,5 Milliarden Euro durch die Übernahme von Deutsche Wohnen durch Vonovia herausrechnet. Das Gros der Transaktionen erfolgte durch Paketankäufe. Anders wäre es gar nicht möglich, in kurzer Zeit größere Bestandsportfolios aufzubauen. Doch jetzt überwiegen zunehmend die Nachteile dieser Strategie.

