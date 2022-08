Wohnungsbau-Ziele Weniger Regulatorik, mehr Pragmatismus

Die Wohnungsbau-Ziele der Ampel-Koalition sind unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht zu schaffen. Anstatt Vorgaben dieser Art zu machen, sollte die Politik die Immobilienbranche als Teil der Lösung begreifen, findet der Geschäftsführer des Projektentwicklers Red Square.

Tschörner ist Gründer und Geschäftsführer des Projektentwicklers Red Square. Urheber: Eva Zocher Photography Gerald Tschörner

400.000 Wohnungen sollen jedes Jahr neu gebaut werden, davon 100.000 Sozialwohnungen – so lautet das im Koalitionsvertrag der Bundesregierung verankerte Ziel. Mit der plakativen Vorgabe schien die Lösung gefunden, dem steigenden Druck nach Wohnraum insbesondere in den Metropolregionen zu begegnen. Diese politische Zielvorgabe hat im ersten Moment ein hohes Maß an Aufmerksamkeit generiert, dem Praxistest aber nicht standgehalten. Sinnvoller wäre es deshalb gewesen, über Umnutzungs- und Nachverdichtungspotenziale oder beschleunigte und entschlackte Genehmigungsverfahren zu sprechen. Man sollte schon die Ursachen und Lösungswege kennen, um den Bedarf an Wohnraum zu erfüllen – aber diese Themen bekommen weniger Aufmerksamkeit.

