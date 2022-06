Wohnungsbündnis Fünf Ideen für mehr Tempo beim Wohnungsbau

Das Bundesbauministerium will 400.000 neue Wohnungen pro Jahr schaffen. Experten zweifeln inzwischen an den Zielen. Wie Lösungen jetzt aussehen könnten.

Hier wird gebaut – aber in Deutschland fehlen trotzdem tausende Wohnungen. Quelle: dpa Baustelle

400.000 neue Wohnungen pro Jahr – so lautet noch immer das Ziel des Bundesbauministeriums unter der Leitung von Bauministerin Klara Geywitz (SPD). Doch in Anbetracht der steigenden Preise, Lieferkettenprobleme und fehlenden Fachkräfte wirkt das Ziel auf die Bauindustrie inzwischen utopisch.

Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW will am 7. Juli auf seiner Jahrespressekonferenz darüber sprechen, welche Lösungen notwendig sind, damit die Wohnungsunternehmen in ganz Deutschland bezahlbare und klimaschonende Wohnungen anbieten können. Der Inside-Real-Estate-Newsletter hat sich bereits jetzt seine Gedanken gemacht. Was kann die Politik tun, um dem Wohnungsbau auf die Sprünge zu helfen? Fünf Forderungen aus der Branche:

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen