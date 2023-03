 Female Allstar Board: Jetzt live: Topmanagerinnen Dubourg, Donato und Rajkumar in der Diskussion

Auf einer gemeinsamen Vorstandssitzung diskutieren Topakteurinnen der deutschen Wirtschaft Themen wie Dekarbonisierung, Fachkräftemangel und veränderter Geopolitik. Hier geht's zum Livestream.

Female Allstar Boardroom Session

Mehr Frauen in Führungspositionen: Mit diesem Ziel haben das Handelsblatt und die Unternehmensberatung Bain & Company ein Netzwerk weiblicher Wirtschaftsentscheider initiiert und besonders herausragende Persönlichkeiten in das Female Allstar Board berufen. Fünf Frauen in Führungspositionen wurden so 2022 für ihre Leistungen geehrt.

An diesem Mittwochnachmittag diskutieren die Preisträgerinnen aus dem Vorjahr nun erstmals auf einer gemeinsamen Vorstandssitzung. Dabei werden die Vorständinnen zusammen die wichtigsten Punkte auf der Agenda deutscher Unternehmen angehen.

Topakteurinnen stellen sich brennenden Fragen

Das Handelsblatt Research Institute hat untersucht, welche Themen Unternehmen in Deutschland heute besonders beschäftigen und die Zukunft der Wirtschaft prägen werden. Auf dieser Grundlage werden die Topakteurinnen der deutschen Wirtschaft über die Themen Dekarbonisierung, Arbeitskräftemangel und über den Umgang mit den veränderten geopolitischen Rahmenbedingungen diskutieren.

Wie gehen die Vorständinnen diese Themen in Zeiten von Energiekrise, Ukrainekrieg und Lieferkettenengpässen an? Diese Punkte der Tagesordnung diskutiert Handelsblatt-Autor Hans-Jürgen Jakobs mit der Expertin Mareike Steingröver (Partnerin, Bain & Company in München) und den Topakteurinnen der deutschen Wirtschaft:

Anna Dimitrova, Group Financial Controller, Vodafone Group

Group Financial Controller, Vodafone Group Melissa Di Donato , Chief Executive Officer, Suse

, Chief Executive Officer, Suse Saori Dubourg , ehemals Vorstandsmitglied, BASF SE

, ehemals Vorstandsmitglied, BASF SE Melanie Kreis, Finanzvorständin, Deutsche Post DHL Group

Finanzvorständin, Deutsche Post DHL Group Amanda Rajkumar, Vorstandsmitglied, Adidas AG, verantwortlich für Human Resources, People and Culture

