Erst Corona, danach der Ukrainekrieg und dann der Energiemangel: Diese Kernbotschaften vom Giga-Gipfel beschreiben einen Weg aus den multiplen Krisen.

Technologien helfen gegen Krisen. Darüber diskutierten auf dem Giga-Gipfel 2022 Philippe Rogge (CEO Vodafone Deutschland), Sabine Scheunert (Vice President Digita l& IT Sales/Marketing, Mercedes-Benz Cars) und Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Matthes (von links nach rechts). Zukunftsdiskussion auf dem Giga-Gipfel 2022

München Gasmangel, Pandemie, Inflation, der Krieg in der Ukraine: Deutschland befindet sich inmitten einer Zeit multipler Krisen. In einer solchen Zeit ist es umso wichtiger, auch über die Zukunft zu sprechen. Das war das Ziel der Innovationskonferenz „Giga-Gipfel“ von Handelsblatt, „Wirtschaftswoche“, „Tagesspiegel“ und Vodafone, bei der sich Topmanager, Unternehmerinnen, Wissenschaftler und Visionärinnen in München trafen, um über die digitale Zukunft Deutschlands und Europas zu diskutieren.

Wie entstehen Technologien, die dabei helfen, die großen Krisen der Gegenwart zu lösen? Welche Bildungskonzepte schaffen ein besseres Technologieverständnis? Wie müssen sich Unternehmen wandeln, um in den aktuellen Krisen nicht zerrieben zu werden? Und wie sieht die Führungskultur von morgen aus?

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen