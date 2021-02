 Handelsblatt Live: Europe 2021 im Livestream: Diskussion mit Audi-Chef Duesmann über europäische Maßstäbe für Mobilität

In der ersten Konferenz von Tagesspiegel, Die Zeit, Wirtschaftswoche und Handelsblatt diskutieren wir am ersten Tag unter anderem mit Außenminister Heiko Maas, Greta Thunberg und Post-Chef Frank Appel.

Welche Themen müssen wir in Europa im anspruchsvollen Jahr 2021 dringend anpacken? Die Stärkung der Demokratie, die digitale Souveränität des Kontinents, der gemeinsame europäische Binnenmarkt und die Klimaschutzziele sind nur einige davon. Wir diskutieren mit führenden Entscheider*innen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, wie das Projekt Europa wirtschafts- und gesellschaftspolitisch in 2021 vorankommen kann und seine Stellung in der Welt behauptet.

Hier finden Sie das Programm des Tages:

9.30 Uhr: Begrüßung durch die vier Chefredakteure von Die Zeit, Tagesspiegel, Wirtschaftswoche und Handelsblatt

Tagesmoderation: Dr. Rainer Esser (Geschäftsführer, Die Zeit)

9.55 Uhr: Deutschlands Rolle in Europa im Jahr der Bundestagswahl

Keynote und Gespräch mit Olaf Scholz (Bundesminister der Finanzen),

Moderation: Ileana Grabitz (Zeit Online) und Mathias Müller von Blumencron (Tagesspiegel)

11 Uhr: Challenges and Trends in 2021 – The Global Economic Outlook

Gita Gopinath (International Monetary Fund) im Gespräch mit Mark Schieritz (Die Zeit). Anschließend: Gespräch mit Dr. Asoka Wöhrmann (DWS)

12:15 Uhr: Wie viel Einheit braucht, wie viel Vielfalt verträgt Europa?

Dietmar Ringel (Inforadio) im Gespräch mit Elisabeth Pongratz (ARD Rom), Carsten Schmiester (ARD Stockholm), Andrea Beer (ARD Wien) und Jan Pallokat (ARD Warschau)

13.30 Uhr: Europäische Maßstäbe: neue Technologien, Antriebe und Digitalisierung für die mobile Zukunft

Markus Duesmann (Audi AG) im Gespräch mit Sebastian Matthes (Handelsblatt)

14.15 Uhr: Freundschaft wiederbelebt? Perspektiven für das transatlantische Verhältnis

Heiko Maas, MdB (Bundesminister des Auswärtigen) im Gespräch mit Marc Brost (Die Zeit).

anschließend: Dr. Daniela Schwarzer (DGAP) im Gespräch mit Dr. Anna Sauerbrey (Tagesspiegel) und Max Haerder (Wirtschaftswoche)

15.30 Uhr: Europas Zukunft nach der Pandemie – welchen Beitrag kann Soziale Marktwirtschaft leisten?

Dr. Uwe Jean Heuser (Die Zeit) im Gespräch mit Dr. Frank Appel (Deutsche Post DHL Group)

16 Uhr: There is No Planet B: Prospects and Challenges for International Climate Change Action

Jochen Wegner (Zeit Online) im Gespräch mit Greta Thunberg und Luisa Neubauer (Klimaaktivistinnen)

17.15 Uhr: Rethinking Sustainability: Globalisierung gerecht gestalten – Notwendigkeit zum Handeln

Lorenz Maroldt (Tagesspiegel) im Gespräch mit Dr. Gerd Müller (Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)

18 Uhr: Another Normal? Prospects for US Democracy, Politics, and Media

David Fahrenthold (Washington Post), Rieke Havertz (Die Zeit), Juliane Schäuble (Tagesspiegel), Dr. Christoph von Marschall (Tagesspiegel), Annett Meiritz (Handelsblatt) im Gespräch

19 Uhr: Live Podcast »Alles gesagt?«

Jochen Wegner (Zeit Online) und Christoph Amend (Zeit Magazin) im Gespräch mit Paul Auster (Autor)

Das gesamte Programm der Konferenz finden Sie hier .