 Handelsblatt Live: Europe 2021: Kleiner, beweglicher, innovativer – die Rolle europäischer Unicorns im globalen Wettbewerb

Auf der ersten Konferenz von Tagesspiegel, Zeit, Wirtschaftswoche und Handelsblatt diskutieren wir heute unter anderem mit den CEOs europäischer Unicorns und Segler Boris Herrmann.

Welche Themen müssen wir in Europa im anspruchsvollen Jahr 2021 dringend anpacken? Die Stärkung der Demokratie, die digitale Souveränität des Kontinents, der gemeinsame europäische Binnenmarkt und die Klimaschutzziele sind nur einige davon. Wir diskutieren mit führenden Entscheider*innen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, wie das Projekt Europa wirtschafts- und gesellschaftspolitisch in 2021 vorankommen kann und seine Stellung in der Welt behauptet.

Hier finden Sie das Programm des heutigen dritten und letzten Tages der Konferenz:

9 Uhr: Begrüßung durch die Tagesmoderatorinnen Ina Karabasz (Handelsblatt) und Kristin Rau (Wirtschaftswoche)

9.05 Uhr: Internationales Recruiting und neue Technologien als Rezept gegen Fachkräftemangel

Kristin Rau (Wirtschaftswoche) im Gespräch mit Carlos Frischmuth (Hays), Angelika Kambeck (Klöckner & Co.) und Cawa Younosi (SAP)

10 Uhr: Europe – Towards a Green Recovery?

Nicole Bastian (Handelsblatt) im Gespräch mit Kyriakos Mitsotakis (Premierminister Griechenland) und Thomas Enders (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik)

11 Uhr: Klimaschutz beginnt in den Städten

Claas Tatje (Zeit) im Gespräch mit Michael Zahn (Deutsche Wohnen), Thomas Willemeit (Graft) und Martina Löw (Technische Universität Berlin)

12 Uhr: Nachhaltigkeit in der Demokratie – Die Verantwortung von Unternehmen für Gesellschaft und Staat

Daniel Erk (u.a. Zeit) im Gespräch mit Claudia Oeking (Philip Morris) und Professorin Monika Schnitzer (Sachverständigenrat)

12:45 Uhr: Jets mit Wasserstoff-Antrieb? Trends und neue Technologien in der Luftfahrt

Thomas Hanke (Handelsblatt) im Gespräch mit Grazia Vittadini (Airbus)

13 Uhr: The Future of the European Energy Transition

Kathrin Witsch (Handelsblatt) im Gespräch mit Christian Rynning-Tønnesen (Statkraft), Andreas Schierenbeck (Uniper), Brigitte Knopf (Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change) und Kristina Haverkamp (Deutsche Energie-Agentur)

14 Uhr: Sustainable Supply Chain Management

Kristin Rau (Wirtschaftswoche) im Gespräch mit Nanda Bergstein (Tchibo), Irene Binder (L’Oréal), Prof. Dr. Claudia Kemfert (DIW), Marco Philippi (Audi), Tim Scharwath (Deutsche Post DHL) und Stefan Seidel (Puma)

15 Uhr: Kleiner, beweglicher, innovativer – die Rolle europäischer Unicorns im globalen Wettbewerb

Ina Karabasz (Handelsblatt) im Gespräch mit Pieter van der Does (Adyen), David Nothacker (sennder), Nikita Fahrenholz (actio; Fahrengold) und Sebastian Siemiatkowski (Klarna)

16 Uhr: The European Union on the Eve of a New Era

Nicole Bastian (Handelsblatt) im Gespräch mit Nadia Calviño (Vizepräsidentin und Ministerin für Wirtschaft und Digitalisierung, Spanien)

17 Uhr: Europa als Wertegemeinschaft – Wie schützen wir unsere Demokratie und Rechtsstaatlichkeit angesichts der Herausforderungen des digitalen Zeitalters?

Uwe Jean Heuser (Zeit) im Gespräch mit Shoshana Zuboff (ehem. Harvard Business School) anschließend: Silke Wettach (Wirtschaftswoche) im Gespräch mit Katarina Barley (Europäisches Parlament), Sasha Havlicek (Institute for Strategic Dialogue) und Shoshana Zuboff (ehem. Harvard Business School)

18.30 Uhr: Ein Weltsegler mit Mission – Fighting Climate Change

Mathias Müller von Blumencron (Tagesspiegel) im Gespräch mit Boris Herrmann (Weltumsegler)

19 Uhr: Verabschiedung durch Dr. Rainer Esser (Zeit)

