 Handelsblatt Live: Exklusiv für Abonnenten: Diskussion zur Rolle Chinas für Russland im Ukrainekrieg – und die Folgen für die internationale Wirtschaft

Wir diskutieren ab 12 Uhr live, wie sich China zu Russland positioniert, welche Auswirkungen das auf die Sicherheitspolitik hat und wie das die internationale Wirtschaft beeinflusst.

Handelsblatt Asia Business Insights

Die chinesische Staatsführung bezeichnet ihre Haltung zum Krieg in der Ukraine als neutral. Zuletzt hatte Staats- und Parteichef Xi Jinping im Gespräch mit US-Präsident Joe Biden dafür appelliert, sich gemeinsam für den Frieden in der Welt einzusetzen. Doch es bleibt in der Wirtschaft und Politik eine gewisse Skepsis: Welche Stellung bezieht China langfristig zu den Sanktionen gegen Russland? Welche Folgen ergeben sich daraus für die Weltwirtschaft?

Diese und weitere Fragen diskutieren wir ab 12 Uhr beim Handelsblatt Zwischenruf zur Asia Business Insights, der Jahrestagung der deutsch-asiatischen Wirtschaft. Mit dabei sind:

Nicole Bastian (Ressortleiterin Ausland, Handelsblatt)

Prof. Dr. Markus Taube (Professor für Ostasienwirtschaft/China, Universität Duisburg-Essen)

Dr. Nadine Godehardt (Wissenschaftlerin, Forschungsgruppe Asien, Stiftung Wissenschaft und Politik)

Wolfgang Niedermark (Hauptgeschäftsführer, BDI)

Sabine Gusbeth (Handelsblatt-Korrespondentin China)

Markus Fasse (Ressortleiter Unternehmen & Märkte, Handelsblatt)

Stellen Sie hier Ihre Fragen an die Experten und Redakteure:

