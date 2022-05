 Handelsblatt Live: Freuen Sie sich auf diese digitalen Veranstaltungen

Wir laden Sie herzlich zu unseren Livestreams und Diskussionsrunden ein. Seien Sie live dabei, wenn wir uns hautnah neue Entwicklungen anschauen, lernen Sie programmieren und diskutieren Sie mit.

Selten vorher gab es eine Zeit, die so von politscher, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Unsicherheit geprägt war die jetzige. Und gerade deswegen schauen wir uns Ideen und Innovationen an, die das Potenzial habe, einige dieser Herausforderungen zu lösen. Denn auch wenn die Komplexität der Schwierigkeiten steigt, so steigt auch gleichzeitig die Zahl der Werkzeuge, wie sie angegangen werden können.

Über all das und noch viel mehr wollen wir bei unseren Livestream und digitalen Diskussionsrunden mit Ihnen und unseren Expertinnen und Experten sprechen.

Hier finden Sie das Programm:

Montag, den 13. Juni:

Zeitenwende Energieeffizienz – So gelingt die Energiewende

Ab 12:30 Uhr machen wir für Sie den Realitätscheck zu einem der relevantesten Themen für Gesellschaft und Wirtschaft: Energieeffizienz. Wir beleuchten, welche Bereiche die größten Erfolge erzielen, wo die größten Einsparpotenziale liegen und ob diese wirklich einen messbaren Effekt bringen Hier kommen Sie zur kostenfreien Anmeldung.

Programmieren Sie ab 17 Uhr zusammen mit den Expert:innen des Fraunhofer IAIS live einen Roboter. Wir nehmen Ihnen die Scheu vor dem Programmieren. Sie brauchen absolut keine Vorkenntnisse und können auch als Anfänger nach diesem Event mit Ihren eigenen Software-Befehlen einen Roboter zum Laufen bringen. Hier kommen Sie zur Anmeldung.

Dienstag, den 14. Juni:

Unser diesjähriger Handelsblatt Innovation Summit steht alles unter dem Motto "Industrielle (R)evolution". Wir streamen den ganzen Tag live aus dem Innovations-Hotspot in Dresden. Schauen Sie mit uns direkt in Forschungslabore und Maschinenhallen und diskutieren Sie mit uns ab 10.30 Uhr den ganzen Tag , wie der Innovationsstandort Deutschland aussieht und aussehen könnte. Hier finden Sie das Programm und die kostenfreie Anmeldung.

steht alles unter dem Motto "Industrielle (R)evolution". Wir streamen den ganzen Tag live aus dem Innovations-Hotspot in Dresden. Schauen Sie mit uns direkt in Forschungslabore und Maschinenhallen und diskutieren Sie mit uns ab , wie der Innovationsstandort Deutschland aussieht und aussehen könnte. Hier finden Sie das Programm und die kostenfreie Anmeldung. Live in Düsseldorf: Der traditionelle Handelsblatt Korrespondentenabend

Erstmals nach dem Beginn der Corona-Pandemie laden wir Sie wieder sehr herzlich zu unserem traditionellen Handelsblatt-Korrespondentenabend nach Düsseldorf ein. Ab 18 Uhr stehen für Sie unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten auf der Bühne unserer Townhall und diskutieren über ihre spannenden Erlebnisse und die neuesten Entwicklungen an Ihren Standorten. Melden Sie sich jetzt schon hier an.

Wir freuen uns auf Sie!