Handelsblatt Live Im Livestream: Preisverleihung The Spark – Der Deutsche Digitalpreis

Zum siebten Mal verleihen das Handelsblatt und McKinsey „The Spark – Der Deutsche Digitalpreis“ an außergewöhnliche Neudenker, deren Ideen das Potential haben, Märkte grundlegend und nachhaltig zu verändern.

Der deutsche Digitalpreis live beim Handelsblatt. The Spark

Düsseldorf In diesem Jahr zeichnen wir Start-ups aus, die sich mit Medical Life Tech, der Transformation der Gesundheits- und Medizinbranche, für ein besseres Leben verpflichtet haben. Welche technologischen Innovationen aus der medizinischen Forschung, MedTech, Pharma, BioTech, Digital Health und E-Health sind wegweisend für Medizin und Gesundheit der Zukunft?

Seien Sie am 29. September ab 20 Uhr bei unserer exklusiven Preisverleihung dabei: Vor der Bekanntgabe des Gewinner-Teams können Sie alle zehn Finalisten in Live-Pitches erleben, um heute schon die Innovationstreiber der Gesundheits- und Medizinbranche von morgen kennenzulernen.

Mit dem Female Founder Award richten wir das Spotlight auch wieder auf die weibliche Tech-Gründerszene und zeichnen eine inspirierende Persönlichkeit aus, die als digitale Vorreiterin mit Engagement und unternehmerischem Erfolg überzeugt. Nominiert sind in diesem Jahr Hanna Asmussen (Co-Founder & CEO Localyze), Sophia Chung (Founder & CEO Qunomedical) und Dalia Das (Founder & CEO neuefische) – seien Sie gespannt auf unsere diesjährige Female Founder-Preisträgerin.

Die diesjährigen Impulsgeber

Dr. Thomas Südhof: Der Nobelpreisträger und Stanford-Professor will Krankheiten wie Alzheimer heilen. Wie Technologien dabei helfen, seine Forschung voranzubringen, erfahren Sie von ihm live on Stage.

Dr. Emilia Roig: Die Expertin für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion zeigt uns Wege, wie der Wandel hin zu einer noch diverseren Gründerszene gelingen kann und warum wir alle davon profitieren.

Seien Sie hier live dabei:

If you prefer to watch the livestream in english, you will find the stream below:

Mehr Informationen zum The Spark - Der deutsche Digitalpreis finden Sie hier.