 Handelsblatt Live: Im Livestream: Strategien aus der globalen Hungerkrise

Zum Tag der Welternährung diskutieren wir mit Wissenschaftlern, Politikern und Unternehmern was es braucht, um dem weltweiten Hunger langfristig entgegenzuwirken.

Die Zahlen sind eingängig: Über 800 Millionen Menschen hungern, mehr als zwei Milliarden leiden an Mangelernährung. Und eine schnelle Lösung des Problems ist aktuell nicht in Sicht. Vor diesem Hintergrund fragen wir uns: Wie können wir die globale Ernährung langfristig sicherstellen? Können Technologien dabei helfen? Wie beeinflussen aktuelle Ereignisse die Situation in der Welt? Was bedeutet diese Situation für Deutschland und die deutsche Wirtschaft?

Wir streamen am 12.Oktober ab 16 Uhr statt live. Handelsblatt-Auslandskorrespondentin Nicole Bastian diskutiert u.a. gemeinsam mit:

• Silvia Bender, Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

• Mulu Solomon Bezuneh, Botschafterin Äthiopiens in Deutschland

• Dr. Francesco Branca, Direktor, Abteilung für Ernährung und Lebensmittelsicherheit, Weltgesundheitsorganisation (WHO), Schweizy

• Enock Chikava, Interim Director Agricultural Development, Bill & Melinda Gates Foundation

• Prof. Dr. Hermann Lotze-Campen, Abteilungsleiter „Klimaresilienz“ am PIK, Prof. für nachhaltige Landnutzung & Klimawandel an der HU Berlin

Der Livestream zum Dialog Welternährung - Strategien aus der globalen Hungerkrise:

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link: handelsblatt.com/dialog-welternaehrung

