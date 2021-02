 Handelsblatt Live: Impulse aus der Zivilgesellschaft: Wie gelingt digitale Bildung?

In der ersten Konferenz von Tagesspiegel, Zeit, Wirtschaftswoche und Handelsblatt diskutieren wir am zweiten Tag unter anderem mit Gesundheitsminister Jens Spahn, dem französischen Wirtschaftsminister Bruno Le Maire und Deutsche-Bank-CEO Christian Sewing.

Welche Themen müssen wir in Europa im anspruchsvollen Jahr 2021 dringend anpacken?

Die Stärkung der Demokratie, die digitale Souveränität des Kontinents, der gemeinsame europäische Binnenmarkt und die Klimaschutzziele sind nur einige davon.

Wir diskutieren mit führenden Entscheider*innen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, wie das Projekt Europa wirtschafts- und gesellschaftspolitisch in 2021 vorankommen kann und seine Stellung in der Welt behauptet.

Hier finden Sie das Programm des Tages:

10 Uhr: Begrüßung durch die Tagesmoderatorin Anna Sauerbrey (Tagesspiegel)

10.05 Uhr: Die No-Covid-Strategie – ein Weg aus der Pandemie?

Katharina Menne (Die Zeit) im Gespräch mit Professorin Elvira Rosert (Universität Hamburg/IFSH), Professor Maximilian Mayer (CASSIS, Universität Bonn) und Michael Diebold (midge medical)

10.50 Uhr: Darum Europa!

Statement: Han Steutel (vfa)

11 Uhr: Die Spaltung der Gesellschaft: Sind Medien Teil des Problems oder können sie bei einer Lösung helfen?

Andrea Vannahme (rbb Fernsehen) im Gespräch mit Beat Balzli (Wirtschaftswoche), Giovanni di Lorenzo (Die Zeit), Sebastian Matthes (Handelsblatt) und Mathias Müller von Blumencron (Tagesspiegel)

12 Uhr: Coronakrise: Europäische Solidarität auf dem Prüfstand

Mathias Müller von Blumencron (Tagesspiegel) im Gespräch mit Jens Spahn (Bundesminister für Gesundheit)

13 Uhr: Digitale Souveränität: Wie machen wir uns unabhängig vom Silicon Valley?

Beat Balzli (Wirtschaftswoche) im Gespräch mit Wolf-Henning Scheider (ZF Group), Robert Mayr (Datev) und Iris Plöger (BDI)

14 Uhr: Vorreiter Europa – Agenda für eine digitale Union

Mathias Müller von Blumencron (Tagesspiegel) und Sebastian Matthes (Handelsblatt) im Gespräch mit Peter Altmaier (Bundesminister für Wirtschaft und Energie) und Bruno Le Maire (Minister für Wirtschaft und Finanzen, Frankreich)

15.15 Uhr: Die europäische Innovationsunion – Wie wettbewerbsfähig ist Europa im globalen Kontext?

Anna Sauerbrey (Tagesspiegel) im Gespräch mit Han Steutel (vfa), Ariane Reinhart (Continental) und Armin Schmidt (German Bionic)

15.45 Uhr: Wie können wir die Transformation zu einer digitalen und nachhaltigen Wirtschaft gestalten und finanzieren?

Uwe Jean Heuser (Die Zeit) im Gespräch mit Christian Sewing (Deutsche Bank)

16.30 Uhr: Setting the Agenda – Women in the Digital Era

Varinia Bernau (Wirtschaftswoche) im Gespräch mit Anita Bhatia, Deputy Executive Director, UN Women, Helena Dalli (EU-Kommissarin für Gleichstellung), Angelika Gifford (Facebook) und Chantal Friebertshäuser (MSD Deutschland)

17.30 Uhr: Wie gelingt digitale Bildung? Impulse aus der Zivilgesellschaft

Ralf Kleber (Amazon), Wibke Riekmann (Hamburg Medical School), Dorothee Bär (Staatsministerin für Digitalisierung) und Professor Andreas Schlüter (Stifterverband)

Anschließend: Preisverleihung digital.engagiert (eine Förderinitiative von Amazon und Stifterverband)

Das ganze Programm finden Sie hier.

