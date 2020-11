 Handelsblatt Live: Jetzt Diskussion im Livestream: Ist das wirklich ein „Lockdown light“?

Für Hotels und Gastronomen haben die aktuellen Corona-Maßnahmen schwerwiegende Folgen. Stellen Sie unseren hochkarätigen Gästen jetzt noch bis 18 Uhr Ihre Fragen.

Gemeinhin werden die Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der Corona-Fallzahlen als Lockdown-Light bezeichnet – nur für Hotels und Gastronomie haben diese Regelungen nichts leichtes. Zwar will die Bundesregierung die Branche für entgangene Umsätze entschädigen, bis zu 10 Milliarden Euro Finanzhilfen sollen bereitgestellt werden. Doch die Voraussetzungen, die dafür erfüllt werden müssen, seien viel zu unpräzise formuliert, kritisieren Hoteliers und Gastronomen.

Ob der Teil-Lockdown vor Gericht bestehen kann, wird von einigen Experten bezweifelt.



Gleichzeitig eint alle die Sorge: Das Robert Koch-Institut hat am Freitagmorgen die höchste Zahl an Corona-Infizierten seit Beginn der Pandemie bekannt gegeben: 21.506. Die Situation ist äußerst schwierig. Wie muss und kann das Hotel- und Gaststättengewerbe nun reagieren? Was muss aus der Politik kommen, welche Maßnahmen können die Unternehmen selber treffen? Und welche gesellschaftlichen Auswirkungen hat der neuerliche Lockdown?



Wir diskutieren mit Michael End, Managing Director der 25hours Hotel Company, Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin der Dehoga, Patrick Junge, Gründer und Chef der Burgerkette Peter Pane und Vivienne Sulek, Mitarbeiterin der Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft.

