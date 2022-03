 Handelsblatt Live: Jetzt live: Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Matthes in der Diskussion mit Wirtschaftsweise Veronika Grimm

Seien Sie live dabei, wenn die Beiden darüber sprechen, welche Folgen der Krieg in der Ukraine auf die Energiepreise, die Inflation und die Zukunft der deutschen Wirtschaft haben wird. Stellen Sie Ihre Frage.

Zuletzt hat sich die Wirtschaftsweise Veronika Grimm im Interview mit dem Handelsblatt für ein schnellstmögliches Energieembargo gegen Russland ausgesprochen. „Je länger wir warten, desto mehr Zeit bleibt auch Putin und seinen Verbündeten, sich auf die Sanktionen einzustellen“, sagte sie. Um die Folgen eines Importstopps abzufedern, brachte sie unter anderem eine kurzzeitige Aussetzung der Schuldenbremse ins Spiel. Die Industrie warnt jedoch vor einem Lieferstopp.

Am Dienstag kündigte US-Präsident Joe Biden einen Importstopp für russisches Öl an. Auch Großbritannien will die Einfuhr von russischem Öl und Ölprodukten bis Ende des Jahres auslaufen lassen. Welche Folgen hat das für die Energiepreise? Sind die Sorgen um eine Stagflation gerechtfertigt? Welche Auswirkung hat der Krieg auf die deutsche Wirtschaft?

In einer der Live-Aufnahme für unseren Podcast Handelsblatt Disrupt diskutiert Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Matthes mit Veronika Grimm, Mitglied des Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab 14 Uhr über diese Themen.

Im Anschluss beantwortet die Beiden Ihre Fragen. Stellen Sie hier Ihre Frage über Slido.

