Handelsblatt Live Jetzt live: Wie gelingt die Transformation der Gesundheits- & Medizinbranche?

Wir diskutieren live, welche Innovationen neuen Geschäftsmodelle ermöglichen und wo Deutschland im internationalen Wettbewerb steht.

The Spark Inspiration

Zum siebten Mal verleihen das Handelsblatt und McKinsey den „The Spark – Der Deutsche Digitalpreis" an außergewöhnliche und innovative Start-ups, deren Ideen das Potential haben, Märkte grundlegend und nachhaltig zu verändern.

Das Thema in diesem Jahr ist Medical Life Tech. Wie zeichnen Start-ups aus, die sich der Transformation der Gesundheits- & Medizinbranche für ein besseres Leben verpflichtet haben - und darüber wollen wir in unserem Auftaktevent am 28. April sprechen. Ab 17:30 Uhr diskutieren wir: Welche technologischen Innovationen aus der medizinischen Forschung, MedTech, Pharma, BioTech, Digital Health und E-Health sind wegweisend für Medizin und Gesundheit der Zukunft? Welche neuen Geschäftsmodelle ermöglichen diese Innovationen und was bedeutet dies für den Wirtschaftsstandort Deutschland? Welche Chancen und Risiken bewegen das deutsche Start-up-Ökosystem?

Antworten auf diese und weitere Fragen diskutieren wir unter anderen mit Katharina Jünger (Co-Founder Teleclinic) und Thomas Grübler, den Life-Tech Experten Cyriac Roeding (CEO Earli) und Stefan Vilsmeier (CEO Brainlab) sowie der Start-up-Beauftragen des Bundeswirtschaftsministeriums, Anna Christmann.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier.



Ihre Eindrücke sind es, die uns weiterbringen: Bitte nehmen Sie sich nach dem Event fünf Minuten Zeit und unterstützen Sie uns mit Ihren Ansichten, Hinweisen und Ideen durch Ihre Teilnahme an unserer Befragung. Sie geben uns so die Gelegenheit, unsere Veranstaltungen für Sie zu optimieren. Hier geht es zur Meinungsumfrage.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen