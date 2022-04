 Handelsblatt Live: Live-Diskussion: Die Lage der freien Presse in der Welt

Am Internationalen Tag der Pressefreiheit diskutieren wir live über die Rolle und Situation von Journalisten in unsicheren Zeiten.

Tag der Pressefreiheit

Am 3. Mai ist Tag der Pressefreiheit – gerade in Kriegszeiten ein Privileg, das nicht selbstverständlich ist. „Journalisten sind nicht länger die einzigen Überbringer der Nachrichten, aber sie sind diejenigen, die ihre Informationen prüfen, bevor sie sie verbreiten“, erklärt Sönke Iwersen, Chef des Investigativteams des Handelsblatts. „Damit ist ihre Aufgabe noch wichtiger geworden. Nie in der Geschichte der Menschheit gab es so viel Kommunikation wie heute. Wir leben dabei gleichzeitig in einer Gesellschaft der Information wie der Desinformation. Darin liegt eine große Gefahr. Wer Journalisten in ihrer Arbeit einschränkt, kann nichts Gutes im Schilde führen. Die Freiheit der Presse muss deshalb unbedingt geschützt werden. Geschieht dies nicht, schadet das uns allen.“

Wir sprechen am Tag der Pressefreiheit mit Journalisten und Korrespondenten, wie es um die Pressefreiheit in Ländern wie der Ukraine, Russland oder der Türkei bestellt ist.

Seien Sie bei der spannenden Live-Diskussion am Dienstag, den 3. Mai ab 12 Uhr dabei.

Hier ist die Agenda für den Livestream:

12 Uhr Einführung Sebastian Matthes, Chefredakteur Handelsblatt und Interview mit Vitaly Sych, Chefredakteur, The New Voice Of Ukraine

12.15 Uhr Interview mit Konstantin Goldenzweig, Journalist und Kolumnist „Russische Impressionen“

12.30 Uhr Interview mit Ozan Demircan, Türkei-Korrespondent, Handelsblatt

12.35 Uhr Interview Penelope Winterhager, Head of JX Fund, Reporter ohne Grenzen

12.50 Uhr Ende

Stellen Sie jetzt schon Ihre Frage:

Hier sehen Sie am 3. Mai den Livestream: