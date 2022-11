Exklusiv für Abonnenten: In der dritten Folge unserer neuen Handelsblatt-Live-Plus-Miniserie zum Thema Job und Karriere beantworten wir Ihre Fragen rund um den neuen Job.

Das Wort Arbeitnehmermarkt ist in aller Munde. Der Fachkräftemangel versetzt Jobsuchende in eine komfortable Lage – wer sucht, der findet. Das galt zumindest bislang. Doch so langsam ziehen Wolken auf am Arbeitnehmerhimmel: Aufgrund von Energiekrise, Inflation und drohende Rezession signalisieren erste Unternehmen Zurückhaltung bei Neueinstellungen.

Für Arbeitnehmer, die ganz neu ins Berufsleben starten, den Job wechseln oder gar einen Quereinstieg wagen wollen, ist das eine neue und herausfordernde Lage. Welche Karriererisiken bergen Krisenzeiten? Auf welche Arbeitgeber sollte man jetzt setzen? Und ist ein Jobwechsel zur Zeit überhaupt noch ratsam?

Über diese und weitere Fragen diskutieren wir jetzt in der dritten von vier Folgen unserer neuen Handelsblatt-Live-Plus-Miniserie. In unserem Format Handelsblatt Live Plus sprechen wir nun regelmäßig über Themen, die Ihre Lebensrealität direkt beeinflussen und ordnen sie ein.

