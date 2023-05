 Handelsblatt Live Plus: Ist Ihr Heim fit für die Energiewende?

Die Sanierungspflicht der EU stellt Immobilienbesitzer vor eine große Aufgabe. Das Handelsblatt beantwortet Ihre Fragen zum Thema Heizen, energetische Sanierung und Fördermittel.

Bis zum Jahr 2045 soll Deutschland nach dem Willen der Bundesregierung klimaneutral sein. Damit dieses ambitionierte Ziel erreicht wird, sollen auch Eigentümer von Immobilien mithelfen, Energie einzusparen. Immerhin sollen Gebäude, laut Schätzungen des Bundes, für 40 Prozent des CO2-Ausstoßes verantwortlich sein.

Obendrein wollen viele Menschen beim Heizen unabhängig werden von Öl und Gas. Denn deren Preise können immer wieder rasant steigen, was der Krieg in der Ukraine und die russischen Lieferstopps bewiesen haben. Doch umweltfreundliche und energiesparende Heizungen sind begehrt und das Bundeswirtschaftsministerium hat mit schlecht kommunizierten neuen Regeln zum Tausch alter Heizkessel die Verunsicherung in der Bevölkerung noch größer gemacht.

Das Handelsblatt klärt im Gespräch mit dem Energieexperten des Bundesverbands der Verbraucherzentrale, Martin Brandis, wer nun handeln muss. Außerdem wird es darum gehen, wie Eigentümer und Mieter durch richtige Sanierungen beim Wohnen Energie und Geld sparen können und welche Fördertöpfe dafür zur Verfügung stehen.

