 Handelsblatt Live Plus: Jetzt live: Arbeiterlosigkeit – Was Betriebe beachten müssen und wie Bewerber das als Chance nutzen können

Den Unternehmen fehlen zunehmend Mitarbeiter. Seien Sie live dabei, wenn wir diskutieren, wie Firmen Menschen für sich gewinnen. Stellen Sie Ihre Fragen. Exklusiv für Abonnenten.

Handelsblatt Live Plus

In unserem neuen Format Handelsblatt Live Plus exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten diskutieren wir mit Experten über aktuelle Themen. In unserer ersten Folge beschäftigen wir uns mit einem für Unternehmen sehr drängenden Problem: Arbeiterlosigkeit. Die Situation in Firmen ist zunehmend kritisch, vielerorts fehlen passende Mitarbeiter. Ein Wachstumsrisiko für sie aber auch für die deutsche Wirtschaft.

Wir diskutieren am 4. Mai ab 12 Uhr mit Experten darüber, wie Firmen Bewerber für sich gewinnen – und wie Arbeitnehmer das für sich nutzen können.

Hier ist das Programm:

12 Uhr: Begrüßung durch den Moderator Lazar Backovic, Teamleiter Karriere, Handelsblatt und Einordnung der Lage und Ausblick mit Dr. Oliver Stettes, Leiter des Kompetenzfelds Arbeitsmarkt und Arbeitswelt, Institut der Deutschen Wirtschaft

12.15 Uhr: Gespräch zur Situation in den Unternehmen, Dr. Astrid Fontaine, Personalvorständin, VW-Nutzfahrzeuge

12.30 Uhr: Vom Suchen und Finden: Wie gelingt die optimale Besetzung freier Stellen? Carlos Frischmuth, Director und Leiter Hauptstadtrepräsentanz, Hays

