Seit der Pleite der Silicon Valley Bank wächst die Sorge vor einer großen Bankenkrise. Prompt folgte das Drama um die Credit Suisse. Wie sicher ist das Bankensystem? Die Diskussion im Livestream.

Die Verunsicherung ist in diesen Tagen groß: Die Pleite der Silicon Valley Bank versetzte der Finanzwelt einen Schock. Mit dem Kollaps der Silicon Valley Bank ist die Angst vor einer Bankenkrise zurück. Kunden der Bank wurden von der US-Regierung gerettet. Kurz darauf musste die Schweizer Bank Credit Suisse durch den größeren Rivalen UBS gerettet werden. Wie hoch ist nun die Ansteckungsgefahr für das deutsche Bankensystem? Und welche Lehren müssen Banken und Aufsichtsbehörden aus den beiden Fällen ziehen?

Aus aktuellem Anlass diskutieren wir in unserem Format Handelsblatt Live Plus mit Experten aus Banken, Aufsicht und Redaktion, wie die Lage in den USA und Deutschland einzuschätzen ist, und welche Konsequenzen gezogen werden müssen. Hören Sie unter anderem eine Einschätzung der US-Korrespondentin Astrid Dörner zum Thema. Nutzen Sie gerne auch die Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen.

Freuen Sie sich auf folgende Gäste:

