 Handelsblatt Live Plus: Jetzt live: Wärmepumpe für die Immobilie – wann lohnt der Einbau?

Exklusiv für Abonnenten: Wärmepumpe ja oder nein? In der zweiten Folge unserer neuen Handelsblatt-Live-Plus-Miniserie rund um Energie und Immobilien beantworten wir jetzt Ihre Fragen zum Thema.

Der nahende Winter bringt dieses Jahr viele Probleme mit sich. Steigende Heizkosten lassen viele Immobilienbesitzer darüber nachdenken, eine Wärmepumpe einzubauen, um nicht länger mit Öl oder Gas heizen zu müssen.

Ob das sinnvoll ist oder nicht und für wen sich Wärmepumpen lohnen, diese Fragen wollen wir in der zweiten Folge unserer neuen Serie Handelsblatt-Live-Plus, am Mittwoch, den 19. Oktober, ab 12 Uhr, stellen und mit Experten beantworten. In den vier Folgen der Miniserie geht es um Energie und Immobilien.

In unserem Format Handelsblatt Live Plus, exklusiv für Abonnenten, sprechen wir regelmäßig über aktuelle Themen und ordnen sie ein: Was bedeutet das konkret für Sie? Können oder müssen Sie reagieren? Und wenn ja wie? Welche Entwicklungen können da noch kommen?

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen