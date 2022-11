Exklusiv für Abonnenten: In der vierten Folge unserer neuen Handelsblatt-Live-Plus-Miniserie zum Thema Job und Karriere beantworten wir Ihre Fragen zu Konflikten bei der Arbeit.

Entschuldigung, suchen Sie Streit? Selbst wenn Sie das nicht tun, können Sie sich doch schnell in einem wiederfinden. Gerade am Arbeitsplatz kann es schnell zu Konflikten kommen, schließlich verbringen wir dort einen großen Teil unseres Lebens – und das nicht allein. Stress mit Kollegen oder Vorgesetzten lässt sich da in manche Fällen nicht verhindern.

Doch wie können solche Auseinandersetzungen geklärt werden, bevor sie sich zu einem großen Konflikt auswachsen? Wie gehen Arbeitnehmer am besten mit narzisstischen Chefs um? Und was können Führungskräfte tun, um Streit in einem Team zu schlichten?

