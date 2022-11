Exklusiv für Abonnenten: In der ersten Folge unserer Handelsblatt-Live-Plus-Miniserie rund Job und Karriere beantworten wir Ihre Fragen zum Thema Gehalt.

Krieg, steigende Preise, und eine Pandemie, die noch nicht zu Ende ist: Es sind aktuell nicht die einfachsten Zeiten, um Gehalt zu verhandeln. Gleichzeitig sorgt die hohe Inflation in Deutschland dafür, dass die Kaufkraft sinkt. Heißt: Wer bei der eigenen Bezahlung nicht nachbessert, dem bleibt am Monatsende de facto weniger von seinem Geld.

Die Bundesregierung hat deshalb schon Abhilfe angekündigt und Arbeitgebern ermöglicht, steuer- und abgabenfreie eine sogenannte Inflationsprämie von bis zu 3000 Euro zu zahlen. Noch sind solche Sonderzahlungen oder Gehaltsanpassungen wegen der Inflation aber eher die Ausnahme, wie etwa eine Auswertung der Unternehmensberatung Kienbaum zeigt.

Wie stehen also die Chancen in der Gehaltsverhandlung? Welche Sprünge sind in welchen Branchen drin? Und wie gehe ich auch in der aktuellen Krise geschickt im Gehaltspoker vor?

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen