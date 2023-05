Geldanlage braucht Know-how – vor allem in turbulenten Zeiten. In unserem Livestream konnten Zuschauer ihre drängendsten Fragen stellen. Sehen Sie hier das komplette Video.

Düsseldorf Investieren ist derzeit keine leichte Aufgabe für Anlegerinnen und Anleger. Zu viele Unsicherheitsfaktoren gibt es: Bankenkrise, hohe Zinsen und eine noch höhere Inflation, eine unklare Energieversorgung. Was also tun, damit die Inflation das Geld nicht entwertet?

Darum ging es in Handelsblatt Live Plus mit Markus Hinterberger, Chefreporter Geldanlage und Märkte, und Redakteurin Nele Dohmen. In dieser Ausgabe konnten Zuschauerinnen und Zuschauer ihre Fragen rund um die Geldanlage in unsicheren Zeiten stellen.

Das Thema wurde von vielen Seiten beleuchtet. Wir haben unter anderem über die Stimmung am Finanzmarkt, Tagesgeld, Festgeld, Kredite sowie Aktien, Anleihen und ETF gesprochen. Auch um ganz grundsätzliche Erkenntnisse zu Zeit und Risiko von Investment-Entscheidungen drehte sich das Gespräch.

Das Video des Livestreams sehen Sie hier:

Mehr zum Thema: Wie Anleger sich auf die nächsten Turbulenzen einstellen können

