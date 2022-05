 Handelsblatt Live : Was sind die wichtigsten Themen für Vorstände? Live-Diskussion mit unserem Female Allstar Board

Das Female Allstar Board trifft sich erstmalig zu einer Vorstandssitzung. Themen sich die Zukunft der Arbeit, Nachhaltigkeit und Stärkung der Resilienz. Hier geht's zum Livestream.

Mehr Frauen in Führungspositionen: Mit dem Female Allstar Board initiieren das Handelsblatt und Bain & Company ein Netzwerk weiblicher Wirtschaftsentscheider: Im vergangenen Jahr haben wir die ersten Fab Five in den Kategorien CEO, CHRO, CFO, CTO und CSO geehrt.

Nun laden wir das Female Allstar Board erstmalig zu einer Vorstandssitzung ein. Wir möchten herausfinden, wie die Preisträgerinnen die wichtigsten Punkte auf der Agenda deutscher Unternehmen zusammen angehen.

Dazu haben das Handelsblatt Research Institut und StepStone in einer gemeinsamen Umfrage untersucht, mit welchen Themen Vorstände sich – unabhängig von einer bestimmten Branche oder einem bestimmten Unternehmen – derzeit beschäftigen sollten. Folgende Themen wurden als besonders relevant bewertet:

1: Zukunft der Arbeit gestalten

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

2: Klima- & Nachhaltigkeitsverpflichtungen in die Tat umsetzen

3: Stärkung der Resilienz

Wie gehen die Vorständinnen diese Themen in Zeiten der fortschreitenden Pandemie an? Und inwiefern beeinträchtigen die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs die Entscheidungen und zwingen, erneut umzudenken?

Diese Punkte der Tagesordnung diskutiert Handelsblatt-Senior Editor Hans-Jürgen Jakobs mit der Expertin Mareike Steingröver (Partnerin, Bain & Company in München) und den Top-Akteurinnen der deutschen Wirtschaft: Belén Garijo (Vorsitzende der Geschäftsleitung, Merck KGaA), Ilka Horstmeier (Mitglied des Vorstands, BMW AG, Personal- und Sozialwesen, Arbeitsdirektorin), Claudia Nemat (Vorstandsmitglied Technologie und Innovation, Deutsche Telekom AG) und Helene von Roeder (Mitglied des Vorstands als Chief Transformation Officer, Vonovia SE).

Nehmen Sie an unserer aktuellen Umfrage teil: Die heutigen drei Top-Themen auf der Agenda ergeben sich aus einer Umfrage von Anfang Februar 2022. Inwiefern hat sich die Priorisierung der Themen auf der Agenda von Vorständen seit Anfang Februar 2022 aufgrund der aktuellen Gegebenheiten und geopolitischen Spannungen verschoben? Wählen Sie die, aus Ihrer Sicht, wichtigsten Themen aus.

Ihre Eindrücke sind es, die uns weiterbringen: Bitte nehmen Sie sich nach dem Event fünf Minuten Zeit und unterstützen Sie uns mit Ihren Ansichten, Hinweisen und Ideen durch Ihre Teilnahme an unserer Befragung. Sie geben uns so die Gelegenheit, unsere Veranstaltungen für Sie zu optimieren. Hier geht es zur Meinungsumfrage.

Wenn Sie auf den oben stehenden Link klicken, willigen sie der Datenübertragung und der Cookie-Setzung durch Microsoft Forms ein, die für das Anzeigen der Umfrage in Ihrem Browser notwendig ist. Es ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Hier erfahren Sie mehr über den Datenschutz von Microsoft.