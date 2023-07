Handelsblatt Webinar Was bedeuten die Ergebnisse des NATO-Gipfels für die Zukunft?

Nach dem NATO-Gipfel stehen Mitglieder vor neuen Herausforderungen. Das Handelsblatt diskutiert live mit Expert:innen über die Folgen für Verteidigungspolitik und Rüstungsindustrie.

Die Ergebnisse des NATO-Gipfels in Vilnius am 11. und 12. Juli 2023 werden im zweiten Jahr des Ukraine-Kriegs mit besonderer Spannung erwartet. Die NATO muss ihre Rolle in einer sich stark verändernden Weltordnung weiter definieren.

Die erwartete Stärkung der Ostflanke und der Ruf nach noch verlässlicheren Investitionen in Verteidigung werden die Mitgliedsstaaten vor neue Herausforderungen stellen. Deutschland und die Bundeswehr werden besonders im Fokus stehen.

Mit etwas Abstand und klarem Blick auf die Ergebnisse des NATO-Gipfels diskutiert die Handelsblatt-Redaktion im Zwischenruf am 20. Juli 2023 mit Expert:innen aus Verteidigungspolitik, Rüstungsindustrie, Wissenschaft und Bundeswehr.

Moritz Koch, der Leiter Büro Brüssel beim Handelsblatt wird die Diskussion leiten. Zu den Teilnehmenden zählen Johannes Arlt, Mitglied des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag sowie Justyna Gotkowska, Deputy Director im Centre for Eastern Studies (OSW) und Dr. Aylin Matlé, Research Fellow bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.

