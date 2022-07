 Handelsblatt-Zwischenruf: Jetzt live: Wie geht es weiter nach dem Nato-Gipfel?

Exklusiv für Abonnenten: Wir diskutieren live, was die Beschlüsse des Nato-Gipfels für die deutsche Verteidigungspolitik, die Industrie und die Bundeswehr bedeuten.

Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine sind Fragen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu Generationenfragen geworden. Bereits lange geplant, doch jetzt dringlicher denn je, überarbeitet die Nato ihre Sicherheitsstrategie. Auf dem Gipfel in Madrid wurde das neue „Strategic Concept“ verabschiedet werden. Die Anforderungen und Erwartungen an die Bündnispartner werden sich in der Folge deutlich verändern.

Welche Erwartungen hat die Nato an Deutschland und die Bundeswehr? Ist die „Zeitenwende“ nun noch dringlicher?

Kann die Bundeswehr die Anforderungen erfüllen? Welche Fähigkeiten müssen zusätzlich aufgebaut werden?

Wie blickt die deutsche Wirtschaft auf die Nato-Beschlüsse? Braucht eine starke Wirtschaft einen starken Sicherheitsapparat und starke Streitkräfte? Was sind die sicherheitspolitischen „Wünsche“ der Wirtschaft?

