 Investment Live: Was bedeutet die Energieunsicherheit für die Märkte?

In dieser Folge von Investment Live diskutieren wir die Folgen der energiepolitischen Unabhängigkeit für Wirtschaft und Anleger. Seien Sie live dabei.

Investment Live

Die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen rund um das Thema Energie setzen auch den Finanzmarkt in Bewegung. Während Europa die Energieversorgung sicherstellen muss, soll gleichzeitig die Energiewende durch den Ausbau von Wind- und Solarkraft vorangetrieben werden.

Doch was bedeutet eine kurzfristige Energiewende und energiepolitische Unabhängigkeit von Russland für die deutsche Wirtschaft und wie spiegelt sich das auf der Börse wider?

Bei der nächsten Folge von Investment Live, einer Anleger-Initiative des Handelsblatts in Kooperation mit der Deutschen Bank, beantworten am 14. Juli ab 18:00 Uhr NTV-Börsenmoderatorin Katja Dofel, Handelsblatt Senior-Editor Hans-Jürgen Jakobs, Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank Dr. Ulrich Stephan und Ute Wolf, CFO der Evonik Industries AG, Ihre Fragen rund um das Thema Geldanlage und Energie.

In der Vertiefungssession ab 19:00 Uhr widmen wir uns diesmal Ihren Anlegerfragen zur geopolitischen Situation. Gemeinsam möchten wir diskutieren, wie Anleger den geopolitischen Unsicherheiten begegnen können und welche Fragen Sie aktuell beschäftigen. Mathias Brüggmann, International Correspondent des Handelsblatts, gibt dazu spannende Erfahrungsberichte aus dem Ausland, speziell Osteuropa, und ordnet die aktuellen geopolitische Entwicklungen ein.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung finden Sie hier.











Ihre Fragen und die Zuschauerabstimmung: Wir laden Sie herzlich ein, über das Interaktionstool Slido Ihre Fragen an die Expert:innen live ins Studio zu stellen und an unserer Zuschauerabstimmung teilzunehmen.









Ihre Eindrücke sind es, die uns weiterbringen: Bitte nehmen Sie sich nach dem Event fünf Minuten Zeit und unterstützen Sie uns mit Ihren Ansichten, Hinweisen und Ideen durch Ihre Teilnahme an unserer Befragung. Sie geben uns so die Gelegenheit, unsere Veranstaltungen für Sie zu optimieren. Hier geht es zur Meinungsumfrage.

Hinweis: Wenn Sie auf den oben stehenden Link klicken, willigen sie der Datenübertragung und der Cookie-Setzung durch Microsoft Forms ein, die für das Anzeigen der Umfrage in Ihrem Browser notwendig ist. Es ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Hier erfahren Sie mehr über den Datenschutz von Microsoft.