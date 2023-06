 KI-Lunchtalk: Wie KI die Arbeitswelt verändert – und wie Arbeitnehmer das für sich nutzen können

Die KI-Revolution ist in vollem Gange – und wird zahlreiche Berufsbilder nachhaltig verändern. Was Arbeitnehmer wissen müssen, erklärt Experte Hamidreza Hosseini im Lunchtalk.

Technologien, die auf Künstlicher Intelligenz basieren, faszinieren die Menschheit schon seit Jahrzehnten. Doch 2023 haben KI-Anwendungen einen dramatischen Innovationssprung gemacht – angefangen mit dem Chatbot ChatGPT des Anbieters OpenAI, der vor einem halben Jahr in die Schlagzeilen geriet und seither nicht nur die Fantasie von IT-Entwicklern und Arbeitsmarktexperten, sondern auch die zahlreicher Konsumenten angeregt hat.

Doch was kommt da auf Arbeitnehmer zu? Und wie bereitet man sich am besten darauf vor, in Zukunft immer stärker mit Kollege Computer zusammen zu arbeiten? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt Hamidreza Hosseini, Gründer der Technologieberatung Ecodynamics, live im KI-Lunchtalk.

