 Übersicht: Handelsblatt Live Plus zu Energie und Immobilien

Exklusiv für Abonnenten: In der ersten Staffel unserer neuen Handelsblatt-Live-Plus-Miniserie dreht sich alles rund um Energie und Immobilien. Zudem beantworten wir Ihre Fragen zum Thema.

Die steigenden Energiepreise werfen bei vielen Verbrauchern neue Fragen auf. Sollte ich mir jetzt eine Solaranlage aufs Dach setzen? Lohnt sich jetzt der Einbau einer Wärmepumpe? Was bieten Brennstoffzellen? Ist es sinnvoller und günstiger mit Holzpellets zu heißen?

Diese Frage sind die Themen der ersten Staffel unserer neuen Handelsblatt-Live-Plus-Miniserie rund um Energie und Immobilien. In unserem Format Handelsblatt Live Plus sprechen wir nun regelmäßig über aktuelle Themen und ordnen sie ein: Was bedeutet das konkret für Sie? Können oder müssen Sie reagieren? Und wenn ja wie? Welche Entwicklungen können da noch kommen?

Dabei bringen wir zusammen, was zusammen gehört: Livestream, Text, Video und Podcast. Seien Sie live dabei und stellen Ihre Fragen, wenn wir mit unseren Expertinnen und Experten über das Thema sprechen. Sollten Sie zu dem Termin verhindert sein, können Sie die Inhalte danach als Handelsblatt-Abonnent noch einmal exklusiv nachlesen, nachschauen oder nachhören.

Hier eine Übersicht der bisher erschienenen Inhalte:

Photovoltaik-Anlage auf dem eigenen Dach – wenn nicht jetzt, wann dann?

Exklusiv für Abonnenten: In der ersten Folge unserer neuen Handelsblatt-Live-Plus-Miniserie rund um Energie und Immobilien beantworten wir Ihre Fragen rund um das Thema Solaranlagen.

>> Jetzt hier anschauen

Solarstrom vom eigenen Dach – Vorteile, Kosten, Pflichten und mehr

Photovoltaikanlagen werden immer beliebter. Doch wie sinnvoll ist die Planung einer solchen im Herbst und Winter? Was bringt sie bei einem längeren Stromausfall? Und lohnt sich eine Anlage ohne Speicher?

>> Jetzt lesen

Wärmepumpe für die Immobilie – wann lohnt der Einbau?

Wärmepumpe ja oder nein? In der zweiten Folge unserer neuen Handelsblatt-Live-Plus-Miniserie rund um Energie und Immobilien beantworten wir Ihre Fragen zum Thema.

>> Jetzt hier anschauen

Haben Sie noch Themenwünsche für Handelsblatt Live Plus? Schicken Sie uns gerne Ihr Anregungen an: [email protected]